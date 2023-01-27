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1張圖看冷高壓怎麼影響台灣 鄭明典：這裡可能飄小雪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
這一次冷高壓由西方繞過青藏高原，然後影響台灣。圖／取自鄭明典臉書
這一次冷高壓由西方繞過青藏高原，然後影響台灣。圖／取自鄭明典臉書

新一波冷高壓影響，今天愈晚愈冷。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，這一次冷高壓由西方繞過青藏高原，然後影響台灣。

他說，另外還有一小股冷空氣由北方直下，預期這次冷高壓出海緯度偏南，所以台灣天氣會偏乾冷。但是迎風面還是有一些水氣，迎風面中海拔以上地區有可能再出現霧淞或飄小雪。

氣象局說，今天寒流南下，各地天氣轉冷；北部、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

明天寒流影響，北部及東北部天氣非常寒冷，其他地區早晚非常寒冷；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率；北部及東北部高山有局部降雪機率，山區道路慎防積冰或路面濕滑的現象。

馬祖 恆春 天氣動態

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