春節急重症患者大增4成 心肌梗塞、心衰竭、腦中風為多

今天寒流來襲，氣溫愈晚愈低。台北醫學大學附設醫院急診醫學部主治醫師高偉峰表示，年節期間急重症患者就醫人數約增加四成，以急性心肌梗塞、心衰竭、腦中風，以及流感、腸胃炎為多，同時更有腦動脈瘤破裂、未規律洗腎引發肺水腫患者，提醒寒流來襲一定要注意保暖，慢性病用藥絕對不可停藥，避免引發急重症病情。

土城長庚醫院急診主任薛承君指出，該院除夕到初五急診人次共1469人次，急診檢傷分類屬第一級需復甦急救44人、屬第二級危急114人，其中心肌梗塞6人，主動脈剝離6人, 急性腦中風14人。

高偉峰日前收治一名50多歲男子，晚餐後感到上腹部疼痛，原以為是急性胃痛到急診就醫，沒想到抵達急診不到三分鐘就全身冒冷汗，休克昏倒在地，檢查為急性心肌梗塞而緊急搶救。高偉峰提醒，心肌梗塞症狀除胸悶、喘不過氣，或感到「胸口壓大石」外，還需注意上腹部疼痛，尤其是45歲以上民眾合併有吸菸、三高問題等危險因子，若出現上腹痛症狀，應懷疑可能是心肌梗塞，須速就醫。

另前幾天也收治一名30多歲女性，本身有高血壓病史，突然出現頭痛症狀，原以為可能是腦中風，但檢查竟是腦動脈瘤破裂、出血，一度昏倒、昏迷，所幸緊急治療，救回一命。

今年春節期間，氣溫時而回暖，時而降低，忽冷忽熱的溫差變化下，造成血管收縮、血壓上升，特別是高血壓、高血脂、糖尿病的三高患者，血壓一旦不穩定，恐引起急性心肌梗塞、心衰竭、腦中風，而這類患者在冬天為大宗。高偉峰說，若有三高病史者務必按時服藥，不要因年節而鬆懈。

除三高患者外，洗腎患者千萬別因過年而忽略洗腎。一名60多歲男性洗腎多年，但今年春節卻未規律洗腎，日前突然喘不過氣，檢查為肺水腫，研判可能是年節期間飲食太鹹、低溫，造成血壓不穩定，又未按時洗腎所致。

「遠離心血管等急重症疾病，需注意身體保暖，三高患者應按時服藥。」高偉峰指出，保暖有兩大時間點需特別注意，第一是早上起床從被窩出來，第二為從室內到戶外，此時溫差急遽變化，為心血管疾病好發時機，必須添加保暖衣物，戴上口罩、圍巾，不可不慎。

冬天天氣冷，也是腦中風的好發季節，發病後須盡速就醫。高偉峰說，於4.5小時內施打血栓溶解劑，可以改善三成症狀，如果病情需要進行血栓取出術，應於發病後8小時內進行，約可改善六成症狀，依北醫附醫技術約可改善八成。

高偉峰說，判別有無腦中風可經由簡單測試，就是「微笑、舉手、說你好」，看看自己微笑時嘴巴是否對稱，手可不可以舉高、說「你好」時有無口齒不清，如果有不適症狀一定要就醫。

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