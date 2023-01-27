南迴公路這段開始「回堵」了！警方啟動「輪放」交管

春節連假倒數剩3天，不少民眾提前上路返工，南迴公路今天下午南下湧入大批車潮，香金段385公里縮減道車流出現回堵，警方啟動「輪放」交管，籲請用路人配合指揮行駛。

大武警分局表示，香金段385公里縮減道目前回堵約2公里，車速維持20至30公里，但不影響行駛，縮減道口現場配置警力維持輪放交管，其餘路段均維持50至60公里車速順暢。

公路總局預估春節南迴公路台東端返工車流高峰期落在今天起至29日，確實不少民眾今天提前上路，南迴公路下午1點過後湧入大批車潮，其中南下香金段385公里縮減道出現回堵。

避免南下路段車流爆增造成回堵，公路總局在森永草埔隧道南口、新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心實施車流調節，依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進。

大武警分局強調，預估明後兩天將是返工車潮最高峰，提醒用路人盡可能避開下午1點至傍晚5點及晚上7點至9點壅塞時段，會配合疏運措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導。

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