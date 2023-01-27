南迴公路這段開始「回堵」了！警方啟動「輪放」交管
春節連假倒數剩3天，不少民眾提前上路返工，南迴公路今天下午南下湧入大批車潮，香金段385公里縮減道車流出現回堵，警方啟動「輪放」交管，籲請用路人配合指揮行駛。
大武警分局表示，香金段385公里縮減道目前回堵約2公里，車速維持20至30公里，但不影響行駛，縮減道口現場配置警力維持輪放交管，其餘路段均維持50至60公里車速順暢。
公路總局預估春節南迴公路台東端返工車流高峰期落在今天起至29日，確實不少民眾今天提前上路，南迴公路下午1點過後湧入大批車潮，其中南下香金段385公里縮減道出現回堵。
避免南下路段車流爆增造成回堵，公路總局在森永草埔隧道南口、新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心實施車流調節，依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進。
大武警分局強調，預估明後兩天將是返工車潮最高峰，提醒用路人盡可能避開下午1點至傍晚5點及晚上7點至9點壅塞時段，會配合疏運措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言