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照顧腎臟病患者 安南醫院擴增病床、引進AI 打造一站式專區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市安南醫院第二血液透析室。圖／安南醫院提供
台南市安南醫院第二血液透析室。圖／安南醫院提供

台南市安南醫院腎臟科團隊過去10年服務超過10萬⾨診⼈次、8萬住院⼈日、15萬⾎液透析與重症透析⼈次，以及3千腹膜透析⼈次，去年獲國健署「腎臟病健康促進機構照護品質計畫－區域醫院優良獎」，今年度打造一站式腎藏專區，同時擴增病床、將⼈⼯智慧（AI）技術導入⾎液透析，⾃主研發低⾎壓預測警⽰系統等，提供更好的醫療品質。

安南醫院表示，腎臟科積極延聘醫師、護理師、技術師等專業醫護⼈才，⽬前共有5位主治醫師，以及超過30位的透析護理師與技術師，也致力改善醫療環境，提升更好的服務品質。另為服務更多病患，安南醫院腎臟科新增了「第⼆血液透析室」，採⽤德國原裝進⼝透析設備，並由專業腎臟科醫師與照護團隊提供完整照護。

在安南醫院院長林聖哲的⽀持下，原本位於第一棟醫療大樓⼆樓的⼀般⾨診區，整併到三樓腎臟科整合⾨診區，包括慢性腎病中⼼、腎臟科⾨診、⾎液透析室、腹膜透析室及腎臟超⾳波室。未來，患者可以在同個空間看診、衛教諮詢，抑或進行其他腎臟相關服務。

⽬前安南醫院腎臟科除了傳統腎臟病治療外，也專注於早期腎病治療、中期慢性腎病整合治療，以及中⻄醫整合腎臟治療。同時，積極投入重症腎病患者的治療，⾸創「腎臟加護病房」概念，提供重症患者最專業、最即時的腎臟⽀持療法。

創新技術方面，安南醫院腎臟科與台南科學園區廠商積極跨領域合作，將⼈⼯智慧（AI）技術導入⾎液透析，⾃主研發低⾎壓預測警⽰系統，後續將進⼀步組成跨部⾨團隊，與國立成功⼤學合作，研究與開發腎病照護整合平台，希望能提供患者罹病前、中、後更完整的醫療服務。

台南市安南醫院慢性腎病中心。圖／安南醫院提供
台南市安南醫院慢性腎病中心。圖／安南醫院提供
台南市安南醫院打造一站式腎臟專區啟用，院長林聖哲（中）、榮譽院長林瑞模（左四）、行政副院長林金龍（左三）。圖／安南醫院提供
台南市安南醫院打造一站式腎臟專區啟用，院長林聖哲（中）、榮譽院長林瑞模（左四）、行政副院長林金龍（左三）。圖／安南醫院提供

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