國道5號北向昨塞至今凌晨3時 今再紫爆估塞到晚上8時

大年初六，連假將盡，出遊民眾繼續北返，也有民眾把握最後機會到各景點遊玩，國道5號北上宜蘭到頭城段上午紫爆，高公局緊縮各入口匝道儀控，並啟動主線儀控，宜蘭縣警局估計壅塞會持續到晚上8時。

昨天上午9時半開始，國5北上湧現車潮，雪隧主線回堵最長達6.5公里，壅塞情況持續到今日凌晨。高公局指出，原本預計車潮凌晨2時舒緩，1時54分與2時11分雪隧外側與內側車道分別發生車輛故障，到凌晨3時高公局才結束疏運措施。

今天上午8時許，高公局於國5雙向蘇澳到石碇各入口啟動匝道儀控，9時26分緊縮北向匝道儀控，並啟動北向主線儀控，宜蘭到坪林車速約20到40公里，宜蘭到頭城段紫爆，警方預估塞到晚上8時。

公路總局表示，台9線蘇花路廊截至上午10時，南下車流量2736輛、北上5810輛，預估今天北上車流尚有9200輛，中午12時開始，蘇花改開放大客車行駛路肩。

清水地熱公園上午9時啟動總量管制，車輛一出一進，排隊車輛達115輛，警方建議民眾彈性調整行程；高公局也建議，民眾進行長程旅途前，應先檢查保養車輛，以免行車中途故障。 宜蘭清水地熱公園上午9時實施總量管制，一出一進。圖／縣府工旅處提供

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