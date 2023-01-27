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春節連假尾聲收假及出遊多 國道中部路段湧現車流
春節年假即將進入尾聲，國道中部路段今天普遍車多情形，國道警方表示，主要因天氣晴朗，很多民眾出遊，或是北返工作崗位所致，預期下午也會有同樣現象，呼籲民眾注意路況資訊，必要時使用替代道路。
國道公路警察第三大隊指出，所轄國1路段，從9點出頭就出現車多情形，其中尤以北上的員林交流道到埔鹽系統交流道間、大雅交流道與台中系統交流道間路段，車流較大，到中午都出現紅色警示，車子走走停停，時速約在40到50公里之間。
國道警察第7大隊所轄路段，也出現車多情況，尤其名間交流道南下路段現較大車流，潭子到台中系統交流道間，到中午則出現紅色警示，車速慢，時速約在40到50公里之間。
幸好到今天中午為止，未出現較嚴重碰撞事故，警方呼籲駕駛人要耐心行駛，保持行車距離，而切莫疲勞駕駛，以維持行車安全。
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