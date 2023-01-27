春節連假倒數 屏東霧台賞櫻 交通接駁管制到1月29日

農曆春節連假倒數三天，屏東縣霧台鄉櫻花逐漸綻放，里港警分局提醒民眾，連假期間到霧台鄉有實施交通接駁管制措施，管制時段到1月29日，期間上午9點半到下午2點，車輛只能停放在谷川大橋下方，再搭接駁車上山。

里港警分局提醒，霧台鄉公所因應春節車潮管制措施，從1月24日起至29日，上午9點半起至下午2時，在台24線35K+200處（谷川大橋往谷川部落叉路口）設置管制站，管制時段內所有汽車實施總量管控，並引導至谷川臨時（第一、第二）停車場，該停車場可停放約三百輛汽車，轉搭接駁車上山。

警方提醒，三地門鄉三教寶宮及三德檢查哨所設置的CMS電子看板，隨時提醒民眾臨時停車場車位情形與山區即時路況，避免因無停車位，敗興而歸。

警方呼籲，連假接近尾聲，到霧台及三地門原鄉地區民眾，請提早出門，掌握即時路況及替代道路資訊，若遇易壅塞路段請遵守交通管制措施耐心行駛，並配合員警、鄉公所及義交人員指揮疏導循序前進。 屏東縣霧台鄉台24線櫻花逐漸綻放，春節出遊到霧台鄉請民眾注意交通管制時段，在谷川大橋下方設置管制站，管制時間實施交通接駁。圖／警方提供 屏東縣霧台鄉台24線櫻花逐漸綻放，春節出遊到霧台鄉請民眾注意交通管制時段。記者劉星君／翻攝

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