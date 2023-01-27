呼吸道感染病人湧急診 急重症比往年多屏基急診忙翻天
春節10天連假又遇寒流，屏基急診忙翻天，屏基統計，1月21日除夕到1月26日大年初五急診人次共2136人次，病症以呼吸道及腸胃道疾病居多，確診新冠肺炎感染426人。
屏基觀察，較往年不同的是急診檢傷分類屬第一級需復甦急救有31人、屬第二級危急341人，急重症病人比往年多，急診醫護人員疲於奔命。
屏基指出，今年因急性上呼吸道感染、急性鼻咽炎、流感、急性支氣管炎等呼吸道疾病求診的民眾就占四成（891人次），因飲食過量造成腸胃道不適就醫近三成（597人次），以胃腸炎、腹痛、急性胃炎居多，頭暈目眩、泌尿道感染的病人也較平日增加。
屏基表示，較往年不同的是心肌梗塞多達12人，其中有病人因為心肌梗塞併發心室顫動而失去生命徵象緊急在急診室插管急救並安裝葉克膜；1月21日至1月24日的類流感門診則有204人次。
屏基急診部主任王建銘說，抵抗力較弱的小孩及老人，避免出入人擠人公共場所，即使到戶外最好還是戴口罩，以免遭傳染。有高血壓、糖尿病等慢性病的病人仍要注意天氣變化及飲食，按醫囑服藥，切勿因為出遊、聚餐而停藥，導致血壓、血糖忽高忽低。
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