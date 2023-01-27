春節5大疾病在社區流竄 醫籲出現4症狀快就醫
年節期間民眾南來北往，氣溫又低，病毒活躍增加傳播機會。醫師公會全聯會理事長周慶明說，在衛福部推動下，許多基層診所於年節期間為民眾看診，就該診所初二至初五看診觀察，就醫患者病況分為五大類，為新冠肺炎、流感、一般感冒、腸胃炎及過敏，而昨上午PCR採檢12人，共9人確診，顯見新冠肺炎目前仍在社區流行，預估初五後診所、醫院陸續恢復看診，新冠肺炎確人數將持續增加，預估2月初新冠疫情恐有一波小高潮，民眾不可輕忽。
周慶明說，初二至初四他每天上午看診，共看診320人次，確診者60人，其中高風險收案16人、開立抗病毒藥物13人；此外，就這三天門診情形，也發現流感疫情在社區流行，包括新冠肺炎、流感患者於年節期間看診人數約增加二成，若民眾出現「發燒、喉嚨痛、厲害咳嗽、聲音沙啞」四大症狀，應盡速就醫。
「民眾對於防疫仍不可掉以輕心。」周慶明說，該診所昨天上午為12名有症狀患者進行PCR採檢，中午時檢驗結果出爐，沒想到高達9人確診，確診率達75%，顯見新冠肺炎目前仍在社區流行，而民眾年節期間外出遊玩、家族聚會、參加大型活動機會增加，但現在戴口罩情形沒有以往嚴謹，提醒一定要注意戴口罩、勤洗手，才能避免病毒侵害。
周慶明表示，近日氣溫又開始下降，應做好身體保暖，避免流感及一般感冒，另年節期間飲食也要注意，少吃大魚大肉，而有過敏體質民眾，應遠離蝦子、螃蟹等甲殼類海鮮，並留意不要吸入冷空氣，降低腸胃炎、過敏發病機會。
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