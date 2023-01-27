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全台22縣市低溫特報 寒流影響連凍3天 明清晨下探6度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
這波寒流要到下周一才會減弱，主要影響今晚、明天整天及周日清晨。明天清晨西半部、東半部地區有10度以下低溫，局部地區更下探6度以下低溫。圖／氣象局提供
這波寒流要到下周一才會減弱，主要影響今晚、明天整天及周日清晨。明天清晨西半部、東半部地區有10度以下低溫，局部地區更下探6度以下低溫。圖／氣象局提供

今天寒流南下，中央氣象局預估，這波寒流要到下周一才會減弱，主要影響今晚、明天整天及周日清晨。明天清晨西半部、東半部地區有10度以下低溫，局部地區更下探6度以下低溫。氣象局稍早也針對全台22縣市發布低溫特報，皆有10度左右或以下發生機率。

氣象局針對全台22縣市發布低溫特報，今天上午至明天新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義市、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號）。南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率（黃色燈號）。

氣象局表示，今天冷空氣南下，北部溫度持續下降，晚上各地轉冷。目前北部、東北部氣溫約13、14度，到了晚上北部地區約剩9至10度；其他地區今天高溫仍有19至22度，中南部下午起溫度下降，中部地區晚上約為10度，其他地區則為12至14度。

氣象局指出，這波寒流主要影響今晚、明天整天及周日清晨。明天清晨西半部、東半部地區有10度以下低溫，局部更下探6度以下，高溫僅10至11度；中部及花蓮地區約為10至14度。氣象局也持續針對今晚到明天發布低溫特報，嘉義以北、宜花清晨都有6度或10度以下低溫機率。

氣象局表示，周日清晨10度以下低溫範圍更廣，白天起溫度回升，北部、東半部約14、15度，中南部地區白天較溫暖。下周一白天起氣溫回升，下周二及下周三僅清晨溫度偏低，北部、東半部溫度約10、11度。下一波冷空氣為下周四的東北季風，各地溫度會再稍微下降轉涼。

氣象局指出，今天寒流南下，北部、東半部及恆春半島水氣增多伴隨雨勢，其他地區為多雲到晴，明天起水氣減少轉乾，僅基隆、北海岸、東半部地區有零星降雨。周日至下周三各地皆為多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨。

氣象局也說，今天寒流伴隨水氣較多，北部、東半部2000公尺以上高山有降雪機率，明天轉乾降雪機率就會下降。另外，今天各地風力持續增強，沿海地區要留意10至11級強陣風。

今天寒流南下，北部、東半部及恆春半島水氣增多伴隨雨勢，其他地區為多雲到晴，明天起水氣減少轉乾，僅基隆、北海岸、東半部地區有零星降雨。周日至下周三各地皆為多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨。圖／氣象局提供
今天寒流南下，北部、東半部及恆春半島水氣增多伴隨雨勢，其他地區為多雲到晴，明天起水氣減少轉乾，僅基隆、北海岸、東半部地區有零星降雨。周日至下周三各地皆為多雲到晴天氣，僅東半部、恆春半島有零星降雨。圖／氣象局提供
今天冷空氣南下，北部溫度持續下降，晚上各地轉冷。本報資料照片
今天冷空氣南下，北部溫度持續下降，晚上各地轉冷。本報資料照片

氣象局 寒流

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