228東部特定時段車票快賣完 明開放花東民眾實名制購票

台鐵局今天零時起開放228連續假期（2月24日至3月1日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今天上午9點，共完成8萬542筆、13萬1801張訂票，其中東部幹線部分長途自強號特定時段僅餘零星座位，28日零時起開放設籍花東人口6班次實名制訂票。

台鐵局表示，截至上午9點，東部幹線部分，台北往花蓮、台東方向2月24日晚上7點以後，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位；2月25日中午12點以前，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位。台東、花蓮往台北方向2月28日中午12點至下午3點，長途自強號僅餘零星座位，其他時段均有座位。西部幹線部分及南迴線長途各時段自強號則尚有座位

台鐵局也說，2月24、25日及27、28日東線6班實名制列車將於1月28日零時起開放去年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵局提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票將於1月29日上午9點重新釋出。

商品推薦