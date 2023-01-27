寒流及輻射冷卻影響 14縣市恐跌破10度低溫
今天初六寒流來襲，加上今晨輻射冷卻影響，中央氣象局針對14縣市發布低溫特報，易有10度以下氣溫發生，影響時間至今天晚間6點。
氣象局表示，今天台灣西半部地區天氣寒冷，南部地區、南投及嘉義也有局部10度以下（黃色燈號）氣溫發生，針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣共14縣市發布低溫特報（黃色燈號），農作物及水產養殖業也應注意寒害。
氣象局指出，今各地天氣轉冷，台灣北部、東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明天寒流持續影響，各地天氣寒冷，東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴的天氣。
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