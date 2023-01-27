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長假後上班 身心科醫師出招 擺脫收假前焦慮

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院身心科陳廷任提醒，上班前一日或兩日開始作收心。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院身心科陳廷任提醒，上班前一日或兩日開始作收心。圖／台中慈濟醫院提供

春節10天連假已倒數，台中慈濟醫院身心醫學科醫師陳廷任提醒，上班前一日或兩日開始作收心準備，回復上班後也要技巧幫助自己迅速充飽電快速進入狀況，他以收心與正常上班的「三三兩招」法，幫助上班族擺脫收假前焦慮，盡早回歸職場生活。

陳廷任醫師表示，一般上班族長時間休假後，心理可能產生對工作的厭倦及逃避，對即將重回職場而感到焦慮、心情低落、容易煩躁且難以集中精神，一般俗稱「收假症候群」，心境上無法自我調適，生理健康也會連帶受影響，所以要盡早「收心」，才能更快銜接正常生活。

他說，最好上班前一日或兩日開始作收心準備，常有收假焦慮的人則越早準備越好。收假前的三招收心技巧包括，假期最後一天時間要留給自己，不要安排太緊湊活動，這天要讓身體及頭腦好好休息，或做能讓自己感覺放鬆愉快的事情。

其次選擇做輕鬆且步調緩慢的有氧運動，例如郊外散步或瑜珈、游泳、自行車等，避免從事太過刺激性活動；這兩天要調整健康均衡的飲食習慣，避免大魚大肉、酒精或飲用過度興奮提神的飲料。

陳廷任建議，回到職場上班第一周，要適應工作節奏與妥善處理職場人際關係，回到崗位可練習的儲能方法，練習專注當下，工作當時的此時此刻不要給自己太多要求，將注意力放在每天需完成的工作任務就好；其次開始步上正軌後，就可以訂定幾項短期目標，譬如整理乾淨辦公桌面，與工作夥伴一起聊天或用餐，完成後給自己小獎勵作為回饋；不要剛回到崗位就晚睡熬夜，長期休假後要先養足睡眠和精神，在職場上才會更有勁。

陳廷任指出，大部分人職場待久，難免覺得枯燥乏味，如何在工作中為自己尋得開心的時刻非常重要，縱使快樂時間可能不長久，但會讓人釋放緊繃情緒，成為往後的生活與工作持續下去的「良藥」。

台中慈濟醫院身心科陳廷任提醒，上班前一日或兩日開始作收心。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院身心科陳廷任提醒，上班前一日或兩日開始作收心。圖／台中慈濟醫院提供

職場 上班族

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