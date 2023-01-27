令人抓狂的冬季癢 醫師提醒：平時勤擦乳液
天氣愈冷，皮膚更癢，甚至抓癢抓到流血，真是令人困擾，該怎麼辦呢？嘉義基督教醫院皮膚科主任醫師邱健群表示，因為皮膚本身的油脂分泌不足，加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象，若有傷口、破皮，易引起細菌感染而造成蜂窩性組織炎，應就醫接受治療。
冬季癢、乾癬、脂漏性皮膚炎、異位性皮膚炎、凍瘡、魚鱗病、濕疹、手足龜裂…等，都是冬季常見的皮膚疾病。醫師邱健群表示，天氣寒冷使血管收縮和血液循環變差，引起汗腺及皮脂腺機能下降，因為皮膚本身的油脂分泌不足，再加上外在環境比較乾燥，引起皮膚屏障異常進而引起發炎現象。
邱健群表示，冬季癢於對於年紀大及愛洗熱水的人較常見，曝露在外的部位較常發生如四肢、小腿前側、臉部較容易出現。輕症表面皮膚會乾燥、脫屑、失去光澤、乾癢；嚴重症狀皮膚龜裂、紅斑、丘疹，而患有糖尿病、肝硬化、腎臟病等內科疾病者，也較易出現冬季癢的症狀。
由於天冷民眾喜歡泡溫泉和用高溫水洗澡驅寒，為避免冬季癢的症狀發生，邱健群建議，不要使用過熱的水，盡量使用清水或滋潤型不含皂的用品洗澡，洗澡後，可使用乳液、乳霜、凡士林等保養品，以達到滋潤及保濕效果。
邱健群提醒，平時勤擦乳液，這是杜絕冬季癢的不二法門，尤其在洗完澡後或覺得皮膚乾燥時就可選擇油膏狀或乳霜狀的保濕用品來擦，避免穿著毛料的衣、褲，來減少對皮膚的刺激感，如果真的很癢，可以用輕拍來止癢，避免抓破皮受傷，嚴重時還是要來給醫生診治。
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言