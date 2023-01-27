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上午6時40分花蓮規模3.4地震 最大震度台東2級

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上午6時40分花蓮規模3.4地震 最大震度台東2級

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時40分，在花蓮縣政府南南西方89.8公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度15.5公里。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時40分，在花蓮縣政府南南西方89.8公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度15.5公里。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時40分，在花蓮縣政府南南西方89.8公里，位於花蓮縣卓溪鄉，發生芮氏規模3.4地震，地震深度15.5公里。

各地震度級：台東縣地區最大震度2級、花蓮縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級。

地震 花蓮 氣象局

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