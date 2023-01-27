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高雄溪埔9.3度！吳德榮：寒流+輻射冷卻加持 探6度低溫

不斷更新／初六注意國道13地雷路段 北返建議上午出發

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
春節連假國道相關疏導措施。圖／高公局提供
春節連假國道相關疏導措施。圖／高公局提供

（7:00更新）

今天為春節連續假期初六，目前除了國5雙向稍有車流，國道其他路段大致順暢。高速公路局預估今天國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判今天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

高公局說，建議南向用路人下午時段出發、北向用路人上午時段出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控

國道 新竹

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