過年後逛書展 工地、候車亭....不可錯過的創意書區

2023台北國際書展1月31日至2月5日於台北世貿一館舉辦。在用手機就可以上網路書店買書的年代，為什麼還要逛實體書展？答案就在那些充滿巧思、激起民眾閱讀慾望的書區，以及和讀者激盪智慧火花的作家。以下介紹今年台北國際書展不可錯過的特色書區與書攤。

在工地的鷹架、電動假人和發財車之間談書、看書，會是甚麼樣的閱讀體驗？年年端出創意的「公民書區」，繼去年大受歡迎的「讀字便利店」，今年將以「工地」為主題打造閱讀空間。獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，展場將布置成工地，包括鷹架、發財車、電動假人和警告標示等元素，NGO團體「讀力公民行動」則化身為工地常見的發財車，開進讀字工地中為公民發聲的舞台，邀請讀者一起上車討論議題。

獨立出版聯盟的「讀字工地」準備超過40場精彩講座，讓讀者穿梭在鷹架與管線、發財車之中，與超過40間獨立出版社互動，將台北國際書展的場景拉回常民生活之中。獨立書店文化協會打造的「拾年工寮」，鋼骨鷹架暗示1間書店為讀者建構認識自我與集體的空間，隨處可見的「高壓危險」電箱，提醒讀者1間書店在社會中扮演著接通知識管路的角色。此外也推出刊物「IndieReader」、「拾冊」，與讀者一同窺探書業與社會的發展軌跡，重新思考、定義1間書店的價值。

陳夏民表示，「工地」是出版界最好的象徵。被疫情破壞的秩序正逐漸恢復，而眾人引頸期盼的台北國際書展也恢復每年第一季舉辦；然而各大小出版社、通路在疫情中紛紛重傷，還留下的人在滿目瘡痍的景象中慢慢復健—每一個人都在自己的工地打拼、我們都沒有放棄。「工地」不也是疫後台灣的象徵—各行各業在廢墟中重新站起、重新開始。

童書主題館「海泱泱」，展館以國產材柳杉搭建圓形劇場，透過座頭鯨、抹香鯨等16種海洋生物的引導，帶領親子探索海洋的神秘。數位主題館將展區打造成通往不同閱讀宇宙的候車亭，透過3種情境式展區設計及1個體驗區，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。信誼出版社攤位則以榮獲義大利波隆那書展首獎的「書之子」為題，打造了4米高的大書，打開書就能跟著自己喜歡的經典圖畫書角色拍照、打卡。

今年是藝文減碳元年。書展大賞館布置融入淨零概念，全館以可回收之UV蜂巢紙版布展，完全未使用木頭及塑膠，為1環保概念館。比利時館也以低碳排為核心概念設計，選用可回收重複使用的竹子做為場館主要結構材料。 信誼出版社攤位以榮獲義大利波隆那書展首獎的「書之子」為題，打造了四米高的大書，打開書就能跟著自己喜歡的經典圖畫書角色拍照、打卡。圖／信誼出版社提供 2023台北國際書展公民書區以「工地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟的「讀字工地」、台灣獨立書店文化協會「拾年工寮」，NGO團體「讀力公民行動」則化身為工地常見的發財車。圖／獨立出版聯盟提供 2023台北國際書展公民書區以「工地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟的「讀字工地」、台灣獨立書店文化協會「拾年工寮」，NGO團體「讀力公民行動」則化身為工地常見的發財車。圖／獨立出版聯盟提供

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