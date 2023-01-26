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3.3億元威力彩頭獎落誰家？初五大樂透、威力彩中獎號碼開出
春節大樂透、威力彩今（26）日開獎，大樂透頭獎獎金上看1.8億元，威力彩頭獎上看3.3億元，另外台彩加碼的360組100萬春節大紅包還有182組帶送出。
第12期大樂透，獎號依序為10、12、13、21、40、40，特別號49。春節大紅包9個獎號為01、06、20、22、25、40、43、45、49，只要對中任6碼就可分100萬元獎金，依照中獎注數均分。
第8期威力彩上期累積頭獎獎金2.7億元，本期上看3.3億元，第一區獎號依序為03、11、22、23、28、36，特別號07。
台彩自1月20日起，大樂透連續17天開獎，1月24日前每期加開一組「春節大紅包」9個號碼，只要對中6碼，就有機會中100萬元獎金。24日時若未全部送出，將每期加開「春節大紅包」，直到全數送出或2月5日止。
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