學測出題考花草樹木的氣味 「聞味道」真的可幫忙抓山老鼠

今年學測國寫知性題，要求考生以「花草樹木的氣味記憶」為題寫文章；實際上，花草樹木的香氣，不僅可以連結記憶，也可幫助執法人員抓到盜伐的山老鼠。

農委會林務局新竹林管處技正游啟皓說，貴重木如紅檜、扁柏、紅樟、肖楠的共同特色，就是都有濃郁香氣，貴重木早已禁伐，早年砍伐的貴重木表面都已風化，不會產生味道；但若山老鼠盜採有新的切痕，就會散發樹木清新獨特的氣味，因此若在山上聞到濃郁的樹木香氣，代表可能有山老鼠在山區活動，就可通報。

游啟皓也提到，也因貴重木的香氣濃郁，因此盜伐者會用大型黑色塑膠袋包起來，使樹木的味道不易跑出來；近年山老鼠有不少逃逸移工，大多是三五人成群結隊；曾有調查監測志工在南投山區發現，成群移工搭車上山，並不像一般遊客；另有一次是一群移工揹著油料上山(盜伐機具需使用油料)， 志工警覺性極高，兩次通報都順利找到山老鼠現行犯。

台灣護樹團體聯盟發起人張美惠也說，不少珍貴林木下，會留下很多吃完的東南亞泡麵垃圾，就很可能是逃逸移工有盜伐行動。另也可留意，山友的打扮與山老鼠一群人犯案的裝扮很不一樣，且盜伐需要工具，山友若發現周邊有機器運作聲響，或看到一般轎車以外的車輛進出，都值得提高警覺。

游啟皓說，盜伐案件若看到現行犯，直接打110報警，轄區警員就近處理最快；若是發現蛛絲馬跡、看到一堆木頭等，可撥0800000930保林專線；也可搜尋「山老鼠雷達站」Line ID，提供照片與定位座標，都有助執法人員查緝盜伐。

除了全民監督舉報，張美惠認為須從消費端回溯，因買賣是最大問題，我國抓山老鼠法律已非常嚴格，但盜伐利益驚人，珍貴林木每平方米可獲利百萬，因此仍有人鋌而走險。 「山老鼠雷達站」Line ID，提供照片與定位座標，都有助執法人員查緝盜伐。圖／林務局新竹林管處提供 盜伐後將木頭集中。圖／林務局新竹林管處提供 盜伐產生的木屑。圖／林務局新竹林管處提供

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