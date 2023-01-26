打擊山老鼠！農委會提高檢舉盜伐獎金至500萬元 學者則提4建議

山老鼠盜伐珍貴林木，破壞生態自然資源，農委會公告修正森林保護辦法，將檢舉盜伐的最高獎金，由原本的300萬元提高到500萬元，盼藉此鼓勵民眾踴躍檢舉不法。除了提高檢舉獎金，學者也提出四大建議，其中包括可納入生態補償，並從教育推廣著手，減少森林盜伐。

台灣過去的盜伐案件曾一年超過300件，近年雖有逐年下降趨勢，但每年仍約有200件盜伐案件，農委會林務局日前因而公告修正森林保護辦法第30條、第33條及第40條之1規定，將檢舉盜伐獎金最高額由台幣300萬元提高至500萬元。

林務局說，山老鼠犯案地點集中在南投山區、桃園復興鄉北橫山區沿線，而被盜伐的貴重林木前三名為紅檜、扁柏和台灣肖楠，在這些案件中，有六成都是盜取樹頭為主。所謂盜取樹頭，是早年筏木時期珍貴林木遭砍後，所留下的樹頭，成為現在山老鼠盜取覬覦的目標。

除了提高檢舉盜伐的獎金，中興大學森林學系特聘教授柳婉郁表示，各國制定森林法的條例規範大多以經濟損害為依據，對盜伐者處以刑事或民事處罰，較少針對盜伐所造成的環境損害開罰，也就是忽略盜伐所造成的環境損害，建議納入作為生態補償金，修訂森林法規，將實際收取的生態補償費用，用於提供森林生態復育所需。

她也表示，盜伐所得的木材仍需經市場交易獲利，盜伐者才能存活，因此在國際上推出木材合法性驗證，提供消費者能辨別以購買合法的木製品，林務局也推出台灣木材產銷驗證制度，從源頭消弭山老鼠，然而此制度尚不普及，建議可多推廣，達到宣傳效果，共同打擊盜伐犯罪、維護森林資源。

柳婉郁說，根據過去研究顯示，國際高學歷比率高的地區盜伐次數較少，高學歷通常具備環保意識、較了解樹木價值，建議可將環境教育推廣至中小教育中，提升民眾環境保育認知，達到保護森林效果；以失業率而言，民眾可能被生活經濟所迫而從事犯罪行為(盜伐)，也建議政府多加重視失業率較高社區，保障民眾基本生活維持，也可減少可能盜伐行為。

她說，盜伐受林管處員工人數(巡山人數)影響，多數山老鼠會觀察巡山員動向而考慮是否行動，建議可提升政府跨機關合作，增加警備人力，提升查緝功能，並效仿國外導入社區參與，增加巡山人數，通報盜伐案件，協助森林巡護。 盜伐現場。圖／林務局新竹林管處提供 盜伐生活產生的垃圾。圖／林務局新竹林管處提供

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