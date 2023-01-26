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國1、國3、國5都塞！明國道北返車潮預估為平日1.5倍

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天下午3點03分國1南向314.2公里發生6小客車追撞事故，影響車流甚鉅。圖／高公局提供
今天下午3點03分國1南向314.2公里發生6小客車追撞事故，影響車流甚鉅。圖／高公局提供

今天初五各地出現旅遊車潮，高速公路局表示，明天(27日)預估國道交通量為為平日年平均1.3倍，其中北向交通量為平日年平均1.5倍，且國1、國3、國5都將持續出現車潮，提醒民眾留意重點壅塞路段。

高公局指出，今天截至傍晚5點，國道交通量為87.7百萬車公里，預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期範圍。明天(27日)為春節連續假期初六，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)1.3倍，其中北向交通量可達65百萬車公里，為平日年平均1.5倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人於下午時段出發、北向用路人於上午時段出發。

高公局表示，今天下午3點03分於國1南向314.2里處發生6輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵8公里(詳附圖1)；3點25分於國1北向259.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵4公里；4點57分於國1北向298.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，造成後方車流回堵4公里，均影響整體車流甚鉅。

高公局指出，今天下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、北向新竹系統至湖口、大雅至台中系統、民雄至斗南；國3北向關西服務區至大溪、大山至西濱、清水服務區至大甲、斗六至竹山、竹崎至古坑服務區；國5北向宜蘭至坪林；國10西向仁武至左營端，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局也說，明天國道相關疏導措施包括下午3點至晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道 新竹 塞車

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