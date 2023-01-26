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明寒流北部山區有望再降雪 這兩天各地清晨恐迎最低溫

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
明天寒流影響，各地天氣明顯轉冷，初七(28日)、初八(29日)清晨各地將迎來最低溫。本報資料照
明天寒流影響，各地天氣明顯轉冷，初七(28日)、初八(29日)清晨各地將迎來最低溫。本報資料照

中央氣象局表示，明天寒流影響，各地天氣明顯轉冷，初七(28日)、初八(29日)清晨各地將迎來最低溫，中部以北、宜蘭地區低溫下探8至9度，明、後天北部及宜蘭地區2千公尺以上高山也有望降雪

氣象局指出，明天寒流影響，各地天氣明顯轉冷，北部、東半部及恆春地區有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴，初七(28日)、初八(29日)雨勢趨緩，28日僅東半部及大台北地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，29日各地大多可見陽光，剩花東地區有零星降雨。

氣象局指出，明天寒流南下，28日、29日清晨各地將迎來最低溫，中部以北、宜蘭地區低溫下探8至9度，其他地區約10至11度；高溫部分，28日北台灣約10至11度，花蓮地區13、14度，其他地區16、17度；29日北部地區高溫14、15度，其他地區約20度；31日北部地區高溫才會達20度以上，其他地區則為23、24度。

氣象局也說，受寒流影響，明、後天北部及宜蘭地區2千公尺以上高山有望降雪，但受水氣較少影響，機率較上一波冷空氣低一點。另外，明天開始有明顯風力增強，基隆、北海岸及恆春半島要留意長浪發生。

氣象局表示，初九(30日)寒流減弱，31日白天回溫，各地天氣一路到2月1日都穩定多雲到晴。2月2日有另一波冷空氣南下，北部、東半部伴隨雨勢，中南部則為多雲到晴天氣。

氣象局 寒流 低溫 降雪

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