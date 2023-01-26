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明寒流來襲一夜變天！9縣市低溫特報 探10度以下

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下探10度！明寒流來襲一夜變天 台中以北9縣市發布低溫特報

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今天下午針對9縣市發布低溫特報；圖為台北車站周邊行人。報系資料照／記者林伯東攝影
中央氣象局今天下午針對9縣市發布低溫特報；圖為台北車站周邊行人。報系資料照／記者林伯東攝影

明(27)天寒流南下，各地天氣轉冷，中央氣象局今天下午發布低溫特報，明天台中以北至宜蘭有10度以下氣溫(黃色燈號)發生機率。另外，28日、29日受寒流影響，各地天氣寒冷，也易有10度以下氣溫發生。

氣象局今天下午針對9縣市發布低溫特報，新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣有10度以下氣溫發生的機率(黃色燈號)，影響時間為今(26日)天下午至明(27日)天白天，提醒民眾留意低溫。

中央氣象局今天下午針對9縣市發布低溫特報。圖／氣象局提供
中央氣象局今天下午針對9縣市發布低溫特報。圖／氣象局提供

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