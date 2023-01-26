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初六起寒流發威 嘉義縣政府呼籲農漁業做好防寒措施

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
大年初六起寒流發威，嘉義縣政府籲農漁業做好防寒措施。圖／嘉義縣政府提供
大年初六起寒流發威，嘉義縣政府籲農漁業做好防寒措施。圖／嘉義縣政府提供

大年初五寒流減弱氣溫回升，嘉義縣各觀光景點午後陸續湧現走春人潮；中央氣象局預報，明27日（大年初六）至29日（大年初八）受寒流影響，嘉義地區早晚易出現攝氏10度以下低溫，嘉義縣政府提醒農漁民及早加強相關防寒措施，避免農作物及養殖水產物受害而造成損失。

嘉義縣政府指出，蔬菜與瓜果類部分，對較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；未採收瓜果，則以套袋處理，以免受寒害。果樹部分，加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水，增施鉀肥，以增加作物耐寒力。

花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，種苗應健化處理，加強畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，田間酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。茶樹部分，當寒流來襲前及時在樹冠上覆蓋 PE 塑膠布、遮陰網等覆蓋物或撒上薄層稻草，地面敷蓋有機資材，保護茶樹。

養殖漁業部分，養殖業者請加強防寒措施，包括魚塭北側搭蓋防風棚，加強越冬溝的保溫，防寒及加溫工作等安全防範，另淺坪式文蛤養殖池混養的虱目魚，必要時規劃儘早採捕，以減少寒害損失。另在養畜禽業：加強仔畜禽的保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風的環境並防範冷風的侵襲，以避免損失。

嘉義 寒流 寒害

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