春節期間疫情沒鬆緩 慎防新冠、諾羅、流感3病毒

今年春節長達10天連假，自除夕以來新冠肺炎通報病例多在1萬多例，雖病例數看似平穩，但診所醫師評估，因為過年期間診所開診的不多，加上民眾南來北往，感染率可能會增加，且除了新冠以外，諾羅病毒、流感疫情病例仍不少，呼籲民眾仍要做好防護措施。

過年期間3類病毒慎防。開業診所醫師林應然表示，新冠疫情期間醫護人員忙了很久，不少診所趁這次過年長假讓員工休假、出國，因此有開診的診所並不多，雖然醫院有開放急診，但民眾可能認為去急診較麻煩，估計年後新冠肺炎確診病例會回升。

林應然表示，年節期間民眾團圓、南來北往等，感染率會增加，新冠病毒確診者也不少，只是差別在於「有沒有通報」，隨著新冠肺炎變異株演化毒性較溫和，加上民眾施打追加劑、次世代疫苗，社區內存在一定免疫力，雖有可能會反覆感染，但重症、死亡比例應不會太高。

林應然表示，除了新冠肺炎以外，自從年前開始也出現不少A型流感，以及諾羅病毒病毒感染，尤其諾羅病毒具高傳染性，常常一人得病、全家遭殃，親友年節聚餐更容易傳播諾羅病毒，恐出現嘔吐、拉肚子等狀況，因無法以噴酒精、戴口罩預防，建議民眾應確實以肥皂洗手。

開業診所醫師洪德仁表示，今年首次在農曆春節開設防疫門診，服務機構院民、個人視訊診療快篩陽判定及給藥，從除夕至今，每日2小時的防疫門診約20至30名病患，當中10多名為快篩陽個案，而位於新北、高雄的基層醫師也反應，春節期間每日約協助十多個個案通報確診。

「疫情沒有鬆緩」，洪德仁指出，春節期間全國各地基層醫師堅守崗位，因擔心年節期間新冠確診個案突然暴增，且除了新冠肺炎以外，也有許多諾羅病毒、上呼吸道感染、A型及B型流感患者，但有開診的診所不多，連帶確診數較少，須觀察下周一恢復上班後通報量是否有增加。

洪德仁指出，以新冠病毒Omicron病毒株而言，感染後可能無症狀、或出現輕微打噴嚏、流鼻水等症狀，症狀出現後1、2天快篩才會篩出陽性，也因為春節期間家人群聚機率多，因此民眾若有相關接觸史，都會提供公費快篩給民眾，以便保護家中老人家及小朋友或免疫不佳者。

商品推薦