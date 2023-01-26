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國道一號台中段北上車潮現 車速不到20公里

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
今天是大年初五，國道一號台中路段北上車潮現。圖／取自高公局1968
今天是大年初五，國道一號台中路段北上車潮現。圖／取自高公局1968

今天是大年初五迎財神日，國道一號台中路段北上車潮湧現，車速不到20公里，有些駕駛急下交流道改走平面道路，希望減少塞車時間。

依高公局監視影像顯示，國道一號台中路段今天中午開始，出現北上車流，車輛往前開一下就需煞車，後車燈閃停不定，高公局沿路電子顯示看版提醒駕駛，保持行車安全距離。

國道一號台中系統路段到豐原段，車速從22公里到29公里，資訊可變標誌螢幕則顯示，國道一號北上166.63公里到164公里即豐原段附近，多處壅塞車速在20公里以下。

今天是大年初五，國道一號台中路段北上車潮現。圖／取自高公局1968
今天是大年初五，國道一號台中路段北上車潮現。圖／取自高公局1968

國道 塞車 標誌

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