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影／還沒到收假日 初五國道出現塞車潮

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，環東要接國道 3號上國道5號路段因為火燒車事故定點不動。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，環東要接國道 3號上國道5號路段因為火燒車事故定點不動。記者邱德祥／攝影

今天是大年初五，雖然還沒到收假日，國道已出現車潮，國道5號雙向車多壅塞，尤其宜蘭-頭城北向路段「紫爆」，國道1號與國道3號南北多處路段也出現壅塞狀況。國道3號上國道5號路段還因為火燒車事故定點不動，駕駛主動避讓消防車先行，要出門遊玩或返鄉的民眾最好事先查詢避開塞車熱區。

今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，環東要接國道 3號上國道5號路段還因為火燒車事故定點不動好久。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，環東要接國道 3號上國道5號路段還因為火燒車事故定點不動好久。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，中山高9K到20K北上路段中午車流時速在40公里以下。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，中山高9K到20K北上路段中午車流時速在40公里以下。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，中山高9K到北上路段中午車流時速在40公里以下，環東要接國道3號上國道5號路段還因為火燒車事故定點不動，駕駛主動避讓消防車先行。記者邱德祥／攝影
今天是大年初五，雖然還沒到收假日，部份國道已出現車潮，中山高9K到北上路段中午車流時速在40公里以下，環東要接國道3號上國道5號路段還因為火燒車事故定點不動，駕駛主動避讓消防車先行。記者邱德祥／攝影

國道 塞車

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