蘇花路廊初五北上車多速緩 全天估逾2萬1千輛次

大年初五開工日，蘇花路廊從花蓮到宜蘭方向一早車多，上午9時後每小時車流量超過1000輛次，公路總局估計全天北上車流量超過2萬1000輛次，呼籲用路人北返時盡量選擇離峰時段。

春節連假進入第7天，已接近尾聲，不少東部民眾動身北返，公路總局第四區養護工程處表示，今天車潮提前湧現，統計到上午10時為止，蘇花路廊北上共5676輛次，南下3670輛次，預估北上還有1萬6000輛次的車流量。

新城警分局在沿線重要路段派警力疏導，尤其太魯閣大橋南北端、崇德管制站車流量相當多，車速緩慢。警方表示，今天上午9時起北上路段每小時車流量超過1000輛次，但比起昨天略減。

因為台9線到崇德管制站北上車道為兩線道，但過了管制站縮減成一線道進入狹窄崎嶇的單線道路，容易塞車，警方也在崇德管制站疏導，一旦發現有回堵情況，就會啟動管制措施，暫停放行避免壅塞，呼籲用路人遵守警方引導。

公路總局表示，明、後天蘇花路廊仍以北返旅次為主，預估明天初六北上全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午9時至下午2時；後天初七28日全天交通量約7900輛次，車多時段為下午2時至晚間7時，呼籲用路人提前規畫行程，避開尖峰時段，且確認車況後再上路。 大年初五蘇花路廊北上車潮湧現，一早花蓮市區往崇德方向，車流量相當多，車速緩慢。記者王燕華／翻攝

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