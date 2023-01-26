買刮刮樂先求神、看時辰！新北桃園百萬得主親測有效

兔年新春刮刮樂「2000萬超級紅包」、「1200萬大吉利」至初四為止已經有一位2000萬得主、2位200萬加賓士得主，以及180位100萬元得主出爐，多位中獎人分享，先拜拜、或看好良辰吉時，都讓他們幸運中獎。

「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。據台彩統計，截至24日止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、162個100萬元。「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。截至24日止，1200萬元還未出爐、已刮出18個100萬元。

根據新北中和「喜財發彩券行」描述，刮中100萬元的是群年約20幾歲的年輕男女，當天去烘爐地拜拜時討論如果有經過彩券行就要去買刮刮樂，下山後路過「喜財發彩券行」看到店內貼著三張刮中100萬元的刮刮樂影本，便臨時起意集資買一本「2000萬超級紅包」，果真幸運刮中100萬元，開心的提供店家中獎刮刮樂影本，讓店家貼在牆上，成功4連霸。彩券行黃先生表示，這是「喜財發彩券行」連續第四年刮出100萬元。

另一個百萬獎金同樣落在新北市，由三重「天降鴻福彩券行」開出，一對年約30歲的夫妻刮中100萬元。這對夫妻當天路過「天降鴻福彩券行」，看見去年店家有刮出100萬元，便想進去試試手氣。彩券行林先生告訴兩人現在正是良辰吉時，去年就是在同一天同個時段刮出百萬獎。兩人選了張「2000萬超級紅包」，竟然真幸運刮出100萬元。

「1200萬大吉利」的百萬得主有一名由桃園蘆竹「福祿全企業社」開出，一百萬元得主為年輕兄弟，當天哥哥看了財位方向是正南方，同時看好午時（11點至13點）是良辰吉時。兄弟倆於是在中午11點多，選擇家中正南方的彩券行，買了「1200萬大吉利」，弟弟刮到一半向哥哥表示中獎了、大喊中10萬元，經確認其實刮中的是100萬元，兄弟倆趕緊打電話跟媽媽報喜，表示要把獎金拿來買機車與繳學費。

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