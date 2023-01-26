快訊

61例中重症21死 40多歲男接種3劑確診 除夕當天不治

初五病例增！本土+1萬8934例上升5.0% 210例境外、21死

PLG／林書豪何時來台首秀？鋼鐵人：仍在協商中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買刮刮樂先求神、看時辰！新北桃園百萬得主親測有效

聯合報／ 記者黃有容／台北即時報導
民眾過年必買刮刮樂，除了「2000萬超級紅包」外，「1200萬大吉利」也頗夯，過年期間已有不少人幸運刮出百萬獎項。本報資料照片
民眾過年必買刮刮樂，除了「2000萬超級紅包」外，「1200萬大吉利」也頗夯，過年期間已有不少人幸運刮出百萬獎項。本報資料照片

兔年新春刮刮樂「2000萬超級紅包」、「1200萬大吉利」至初四為止已經有一位2000萬得主、2位200萬加賓士得主，以及180位100萬元得主出爐，多位中獎人分享，先拜拜、或看好良辰吉時，都讓他們幸運中獎。

「2000萬超級紅包」共有7個頭獎2000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、850個100萬元。據台彩統計，截至24日止，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+賓士休旅車、162個100萬元。「1200萬大吉利」共有6個頭獎1200萬元、175個100萬元。截至24日止，1200萬元還未出爐、已刮出18個100萬元。

根據新北中和「喜財發彩券行」描述，刮中100萬元的是群年約20幾歲的年輕男女，當天去烘爐地拜拜時討論如果有經過彩券行就要去買刮刮樂，下山後路過「喜財發彩券行」看到店內貼著三張刮中100萬元的刮刮樂影本，便臨時起意集資買一本「2000萬超級紅包」，果真幸運刮中100萬元，開心的提供店家中獎刮刮樂影本，讓店家貼在牆上，成功4連霸。彩券行黃先生表示，這是「喜財發彩券行」連續第四年刮出100萬元。

另一個百萬獎金同樣落在新北市，由三重「天降鴻福彩券行」開出，一對年約30歲的夫妻刮中100萬元。這對夫妻當天路過「天降鴻福彩券行」，看見去年店家有刮出100萬元，便想進去試試手氣。彩券行林先生告訴兩人現在正是良辰吉時，去年就是在同一天同個時段刮出百萬獎。兩人選了張「2000萬超級紅包」，竟然真幸運刮出100萬元。

「1200萬大吉利」的百萬得主有一名由桃園蘆竹「福祿全企業社」開出，一百萬元得主為年輕兄弟，當天哥哥看了財位方向是正南方，同時看好午時（11點至13點）是良辰吉時。兄弟倆於是在中午11點多，選擇家中正南方的彩券行，買了「1200萬大吉利」，弟弟刮到一半向哥哥表示中獎了、大喊中10萬元，經確認其實刮中的是100萬元，兄弟倆趕緊打電話跟媽媽報喜，表示要把獎金拿來買機車與繳學費。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彩券行 刮刮樂 紅包

延伸閱讀

內閣改組鄭文燦任副院長？張善政祝福 盼持續關心桃園

又是這家！ 台東男子選「18（一定發）」刮中百萬獎金

整疊刮刮樂都刮不乾淨「很崩潰」 彩券行員工曝7種NG行為

前晚夢到刮刮樂中頭獎 新婚夫妻強運「張張中獎」抱走百萬

相關新聞

買刮刮樂先求神、看時辰！新北桃園百萬得主親測有效

兔年新春刮刮樂「2000萬超級紅包」、「1200萬大吉利」至初四為止已經有一位2000萬得主、2位200萬加賓士得主，以...

影／雪溶了！台中和平勝光派出所霧淞美景掰 警加強交通疏導

台中市警察局長臉書粉專昨PO出和平警分局勝光派出所員警執勤畫面，搭配在宜蘭大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」，已裁撤25...

不斷更新／國道從北到南大塞車 國5北返「紫爆」、雪隧回堵5公里

高速公路局說，國道1號北向岡山至高科路段車多壅塞，已回堵約7公里。國道1號北向永康至新市地磅站路段車多壅塞，已回堵約6公里。

初六起寒流發威 嘉義縣政府呼籲農漁業做好防寒措施

大年初五寒流減弱氣溫回升，嘉義縣各觀光景點午後陸續湧現走春人潮；中央氣象局預報，明27日（大年初六）至29日（大年初八）...

春節期間疫情沒鬆緩 慎防新冠、諾羅、流感3病毒

今年春節長達10天連假，自除夕以來新冠肺炎通報病例多在1萬多例，雖病例數看似平穩，但診所醫師評估，因為過年期間診所開診的...

國道一號台中段北上車潮現 車速不到20公里

今天是大年初五迎財神日，國道一號台中路段北上車潮湧現，車速不到20公里，有些駕駛急下交流道改走平面道路，希望減少塞車時間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。