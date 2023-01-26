水利署各水庫春節無休 署長察訪發慰勞紅包

水利署自大年初三起，分別前往石門、高屏堰、鯉魚潭及石岡壩等重要供水水庫管理單位，了解各地區供水及水庫營運情形，確保春節期間供水正常供應。

水利署表示，春節期間，水庫管理單位同仁不辭辛勞持續堅守崗位，片刻都不曾鬆懈，讓全體國人歡樂過新年時，用水無虞，展現水利人守護好水好健康的熱忱。

為增添各主要供水水庫管理單位年節喜氣，水利署署長賴建信、副署長曹華平及副署長黃宏莆特地於初三及初五，到水庫慰問基層值班員工，同時贈予慰勞金，感謝同仁克盡職守維持水源供應無虞，勉勵基層同仁在新的一年更加有朝氣及活力。

水利署提醒大家，春節期間一樣要保持平時節約用水的好習慣，也祝福大家新年快樂，萬事如意，好水好健康。

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