水利署各水庫春節無休 署長察訪發慰勞紅包
水利署自大年初三起，分別前往石門、高屏堰、鯉魚潭及石岡壩等重要供水水庫管理單位，了解各地區供水及水庫營運情形，確保春節期間供水正常供應。
水利署表示，春節期間，水庫管理單位同仁不辭辛勞持續堅守崗位，片刻都不曾鬆懈，讓全體國人歡樂過新年時，用水無虞，展現水利人守護好水好健康的熱忱。
為增添各主要供水水庫管理單位年節喜氣，水利署署長賴建信、副署長曹華平及副署長黃宏莆特地於初三及初五，到水庫慰問基層值班員工，同時贈予慰勞金，感謝同仁克盡職守維持水源供應無虞，勉勵基層同仁在新的一年更加有朝氣及活力。
水利署提醒大家，春節期間一樣要保持平時節約用水的好習慣，也祝福大家新年快樂，萬事如意，好水好健康。
🔯迎兔年春節懶人包一次看
✨ 2023年「5生肖」太歲當頭狀況多！有哪些要注意、化解法一次看
✨ 5生肖犯太歲轉運靠這次 怎麼安太歲、點光明燈？5大禁忌別犯、兩對象不能點
✨ 越冷越好運！ 6生肖過年期間運勢最強「財富、桃花擋不住」
✨ 2023年新春刮刮樂13款一次看 這款每刮必中獎金
✨ 別再講兔年行大運！2023兔年吉祥話盤點 讓你歡喜「把錢兔出來」
✨ 2023過年紅包怎麼包？金額行情一次看 11禁忌犯了小心觸衰
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言