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國道三號南投路段3車連環撞 竹山至霧峰湧進車潮

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供
國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供

國道3號中部路段今天不平靜，上午繼草屯南下路段發生火燒車後，北向225.9公里也發生3輛小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里，最後於11時56分完全排除恢復通車，所幸事故無人受傷。

國道七隊指出，今天是北返車潮的高峰，中部路段如竹山至中興，中興至草屯及草屯至霧峰，都會湧進大量車潮，籲用路人保持安全距離，養足精神上國道。

國道七隊表示，國道3號中午11時31分許在南投路段北向225.9公里內側車道，發生一起3輛小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里，最後於11時56分完全排除恢復通車，所幸事故無人受傷經檢測駕駛酒測值皆為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

高公局指出，國道3號中部路段目前草屯至中興系統車多，時速降至38公里，而中興系統至中興更只有30公里，應是受到南投燈會周邊活動車多影響，北返車潮中午起開始車多，平均時速只在60公里上下，而南投路段則降到50公里左右，提醒車流較大有回堵情形時，提醒用路人隨時注意車前狀態、保持安全車距，若有精神不濟情況，建議至服務區稍作休息再上路。

國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供
國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供
國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供
國道三號北向225.9公里午前發生3輛自小客車追撞事故，一度占用內側車道，並造成車流回堵約2公里。圖／國道七隊提供

國道 南投

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