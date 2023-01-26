初五回暖國5湧「紫爆」車潮 下午這些地雷路段繼續塞

初五天氣回暖，各地湧入出遊人潮，國道5號今天上午雙向車多壅塞，宜蘭-頭城北向路段更出現「紫爆」，雪隧北向目前回堵4.5公里。

高速公路局表示，今天上午國道共發生3起追撞事故，均影響整體車流甚鉅，下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。

高公局指出，今天截至上午11點，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期流量範圍內。預判今天下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局表示，今天上午9點31分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故占內線車道，造成後方車流回堵3公里；9點41分於國1南向204公里處發生4輛小客車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵5公里；10點8分於國3北向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國1北向圓山至汐止端、台中至台中系統；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向木柵休息站至南深路、南投服務區至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

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