快訊

傳蕭美琴、吳釗燮職位互換 江啟臣：溝通避戰或備戰？

高雄民宅堆木材加工品失火 89歲獨居屋主燒成焦屍家屬淚崩

男女都適用！塞車尿急別用寶特瓶 他穿1物優雅解決

初五回暖國5湧「紫爆」車潮 下午這些地雷路段繼續塞

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天上午9點31分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故占內線車道，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供
今天上午9點31分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故占內線車道，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供

初五天氣回暖，各地湧入出遊人潮，國道5號今天上午雙向車多壅塞，宜蘭-頭城北向路段更出現「紫爆」，雪隧北向目前回堵4.5公里。

高速公路局表示，今天上午國道共發生3起追撞事故，均影響整體車流甚鉅，下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。

高公局指出，今天截至上午11點，國道全線交通量為40.3百萬車公里，預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期流量範圍內。預判今天下午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局表示，今天上午9點31分於國1南向87.9公里處發生2輛小客車追撞事故占內線車道，造成後方車流回堵3公里；9點41分於國1南向204公里處發生4輛小客車追撞事故，占用中線車道，造成後方車流回堵5公里；10點8分於國3北向343公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵5公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹、彰化至員林；國1北向圓山至汐止端、台中至台中系統；國3南向土城至龍潭、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向木柵休息站至南深路、南投服務區至中興；國4西向潭子系統至豐勢；國5南向南港系統至石碇；國5北向宜蘭至坪林；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

國道 宜蘭

延伸閱讀

國道3號草屯南下路段火燒車 中午時速低於40公里

出遊+北返車潮 國道今凌晨交通量平日3倍 上午避開3地雷路段

毋湯！高速公路追撞 嬰兒車拿來當故障標誌 警要罰

國道中部路段「撞況」不斷 到中午累計25件追撞事故

相關新聞

影／雪溶了！台中和平勝光派出所霧淞美景掰 警加強交通疏導

台中市警察局長臉書粉專昨PO出和平警分局勝光派出所員警執勤畫面，搭配在宜蘭大同鄉思源啞口附近的「思源派出所」，已裁撤25...

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

今天是農曆正月初五，也是五路財神生日，經營生意的店家、老闆都會選擇今天祭拜，迎接財神，祈求新的一年能夠帶來業績、財源廣進...

又是這家！ 台東男子選「18（一定發）」刮中百萬獎金

台東更生路吉時發彩券行19日一對情侶刮出100萬獎金後，昨天1名年輕男子再刮出100萬元獎金，老闆霸氣領現金給中獎男子。...

不斷更新／國道從北到南大塞車 國5北返「紫爆」、雪隧回堵5公里

今天為春節連續假期初五，截至上午11時，國道全線交通量為40.3百萬車公里，高速公路局預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

初五回暖國5湧「紫爆」車潮 下午這些地雷路段繼續塞

初五天氣回暖，各地湧入出遊人潮，國道5號今天上午雙向車多壅塞，宜蘭-頭城北向路段更出現「紫爆」，雪隧北向目前回堵4.5公...

活絡地方特色產業 馬蘭、天仙果成林下經濟新品項

農委會林務局2019年4月實施林業多元輔導方案，推動林下經濟以來，已陸續開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連及台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。