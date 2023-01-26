活絡地方特色產業 馬蘭、天仙果成林下經濟新品項

農委會林務局2019年4月實施林業多元輔導方案，推動林下經濟以來，已陸續開放段木香菇、木耳、森林蜂產品、台灣金線連及台灣山茶等品項作為林農可於森林區域生產的產品，為維繫森林生態，同時持續活絡山村社區及原住民部落周邊綠色產業效益，林務局公告再納入馬蘭及天仙果為林下經濟新增品項。

馬蘭（Strobilanthes cusia）為天然藍染工藝的重要原料，也是台灣早期出口的重要經濟作物之一，近年在地方文創團體推廣下，傳統藍染工藝再度興盛，製作成衣飾及各類文創商品，受社會大眾喜愛與重視，國內各處開展馬蘭種植與利用熱潮。

馬蘭適宜生長在溪谷旁闊葉林下或鬱閉針葉樹林下的高濕度環境，栽植成活後可維持2至3年莖葉生產，3年生以上植株宜汰換，以維持其生產力；林務局指出，林下經濟規範，每公頃最適栽培規模為0.1至0.3公頃（栽植密度為每平方公尺33至40株），採收時以採摘莖葉為主，每年可進行2次採收，採收後需低溫保鮮避免腐敗。

台灣天仙果又稱牛奶埔，全株均可利用，民間認為對健康有廣泛助益，常用方法為取根莖燉雞湯或豬腳，葉子烘乾可泡茶，成熟果實可當零嘴食用，食味良好，具市場潛力；天鮮果適宜生長在中、低海拔（800公尺以下）陰濕闊葉林下或灌叢下環境，栽植2年後即可採收。

林務局表示，林下經濟規範，每年11月至次年3月為栽植天仙果最佳季節。在雨量不足的栽植地點，可適度人工灌溉維持土壤濕度；直接栽植於美植袋或空氣盆等容器內，放置於上層木行列間，每公頃最適栽植株樹1500株（面積不足一公頃者，皆按比例配置），容器下部10至15公分埋入土壤，適度保持土球濕度。

林務局進一步指出，為因應林農申辦林下經濟種苗需求或原生植物推廣使用，已建置「台灣原生樹木推廣及媒合平台」（ https://nativetree.forest.gov.tw/ ），林農可登入平台提出種苗需求，而供苗者可據以回應供應資訊，就由平台公開透明方式呈現供需資訊，自由交易。

另外，有意經營林下經濟的林農、部落或農民團體，可向所在地的鄉（鎮、市、區）公所、實驗林管理處或林務局各林管處提出申請，增加營林收益，共同創造林業加值，促進公、私有林經營的永續發展。 林務局公告將納入馬蘭及天仙果（圖）為林下經濟新增品項。圖／林務局提供

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