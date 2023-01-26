腦溢血男子器捐 台中榮總過年大動員 20人重獲新生

50多歲林姓男子在除夕凌晨因不適送醫昏迷，經搶救查出是小腦出血併廣泛腦室出血且壓迫腦幹，家屬大愛決定全器官捐贈，台中榮總大動員，甚至遠在屏東的醫護團隊全數趕回，先後完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，將遺愛造福至少20名病人。

林姓男子在1月21日除夕凌晨因不適送醫，但病情急轉直下，於送醫途中意識昏迷，至雲林台大分院急診急救及檢查後，發現小腦出血併廣泛腦室出血且壓迫腦幹，經該院神經外科醫師解釋後，家屬大愛決定全器官捐贈， 並於隔天、大年初一下午接到台中榮總加護病房接受器捐前照護。

台中榮總說明，台中榮總移植團隊包括器捐協調師、社工師、重症部、神經醫學部、免疫風濕科、腎臟科、心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等醫護人員，從除夕接收到訊息後，立即準備。

台中榮總說，林姓男子經2次腦死判定確認後，在初二上午10時開始全器官捐贈手術，多名部科主任親自坐鎮，醫護團隊分秒必爭，接連交棒直至初三凌晨，先後完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，將遺愛造福至少20名病人。

台中榮總外科部主任周佳滿表示，過年期間許多醫護接獲任務後全趕回來幫忙，不少科別主任返回南部，甚至遠在屏東也專程趕回來，期間並和中山醫學大學附設醫院合作，動員逾百名醫護、4間手術室同步進行器官移植。感謝林姓男子與家屬大愛，讓20個家庭新生，台中榮總移植團隊全年不打烊，讓生命用不一樣的方式延續下去。 台中榮總醫護總動員，完成林姓男子器官捐贈，遺愛造福至少20名病人。圖／台中榮總提供

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