初五開工有車潮 國一台中、大雅交流道北上車多

今天是大年初五，不少行業已提早開市、開工，台中市交大掌握，截至上午11時為止，台中市轄區的國道、快速道路、市區道路車流正常，但國道一號北上豐原、后里段，台中、大雅交流道北上匝道，都有湧現車潮、車多狀況，預計下午車流量會更多。

台中市交大表示，截至上午11時掌握，國道一號北上豐原、后里段車多，大雅交流道也是北上匝道車多，其餘交流道車流正常，另外台74線快速道路，則是東向大里二至霧峰系統車多，其餘主線道、匝道及其聯絡道車流正常。

台中市交大表示，將持續與各分局管控轄內路況，運用Line即時，與警廣、交控中心、路權單位、國道警察隊、高公局橫向聯繫，掌握路況。 今天是大年初五，國道一號大雅交流道已湧現北上車潮。圖／台中市交大提供

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