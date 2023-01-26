明天寒流南下挾境外空汙 高屏周六恐亮「橘燈」

今天環境風場為東北東至偏東風，西半部地區位於背風側，擴散條件稍轉差，汙染物稍易累積，大多空品區為「普通」等級，而宜蘭、花東及澎湖區為「良好」等級；環保署預測，明後天寒流南下，環境風場為偏北風，恐挾帶境外汙染物影響台灣，高屏位於下風處，空品將達到「橘色提醒」等級。

依照環保署監測資料及氣象局氣象資料顯示，今天空品多為普通至良好等級，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

明天寒流南下，環境風場為偏北風，北風可能挾帶微量境外汙染物影響台灣及離島地區，影響程度視上游地區累積程度和降雨情形有所變化，中部以南空品區位於下風處，汙染物稍易累積。

彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品為「普通」等級。

後天（28日）環境風場為偏北風，雲嘉南以北空品區位於迎風面，空品普通，但高屏位於下風處，汙染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空品及能見度；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

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