大年初五氣溫回暖 民眾把握好天氣出門走春

中央氣象局指出，今天（26日）白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。不過周五（27日）將再有一波寒流南下，全台氣溫又會一路溜滑梯至10度左右，要到下周一（30日）開工日氣溫才再回升。大年初五民眾把握連假最後一天的好天氣出門走春。 中央氣象局指出，今天白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。民眾把握連假最後一天的好天氣出門走春。記者林伯東／攝影 中央氣象局指出，今天白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度可達20度，中南部、台東地區則為20到24度。民眾把握連假最後一天的好天氣出門走春。記者林伯東／攝影

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