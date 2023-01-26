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初五宜蘭北返車潮高峰 國道5號啟動主線、匝道儀控

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
昨（25）日國道5號、蘇花改北上多處壅塞，直到深夜方才緩解。圖／宜蘭縣警局提供
昨（25）日國道5號、蘇花改北上多處壅塞，直到深夜方才緩解。圖／宜蘭縣警局提供

大年初五，春節連假步入後段，大批遊客準備返鄉，公路總局預估今天將是宜蘭地區北返車潮最多的一天，蘇花路廊單日將達2萬1700車次，國道5號北向主線、蘇澳到石碇各入口匝道也啟動儀控，壅塞狀況可能持續到深夜。

昨（25）日上午10時起，國5及蘇花路廊北向湧現車潮，下午過後出現多處壅塞，雪隧回堵最長達6.5公里，頭城及宜4交流道今天凌晨1時30分才恢復順暢。今早上午8時，高公局啟動國5北向蘇澳至石碇入口匝道儀控，9時20分，啟動北上主線儀控。

今天天氣晴朗，太平山回溫到0度，霧淞美景尚未消融，羅東林管處估計，中午前山莊和翠峰景觀道路周邊仍可看到雪景。遊客上午7時許湧入園區，排隊車潮眾多；清水地熱公園上午8時50分也啟動總量管制，車輛一進一出，警方建議民眾視情況調整行程。

警方提醒，國道5號今天到29日下午3時到8時，蘇澳到頭城北向入口實施高乘載管制，民眾可利用凌晨0時到5時暫停收費時段避開車潮，惟須注意體力補充；蘇花路廊今上午11時到下午8時、明中午12時到下午6時，北向均禁止21噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛路肩。

氣溫回升，太平山莊及翠峰景觀道路周邊仍有雪景，中午前都還有機會觀賞。圖／羅東林管處提供
氣溫回升，太平山莊及翠峰景觀道路周邊仍有雪景，中午前都還有機會觀賞。圖／羅東林管處提供
清水地熱公園今早8時50分啟動入園管制。圖／縣府工旅處提供
清水地熱公園今早8時50分啟動入園管制。圖／縣府工旅處提供

車潮 蘇花路廊 蘇澳

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