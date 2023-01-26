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3步正視拖延症 完成新年「想成為」清單

中央社／ 台北26日電

新年到來，許多人審視去年定下待做清單時，會懊惱「拖延症」造成一事無成，心理師及醫師傳授妙計，為新年設定待做清單外，不妨從想成為清單開始，釐清自己，向拖延說再見。

開業診所諮商心理師林萃芬告訴中央社記者，雖然人們常以「拖延症」形容，但拖延其實是一種現象，通常是因為心理狀態導致，想改善「拖延症」可以先從3個小步驟和自己對話。

第1步必須找出延宕情境，林萃芬說明，如遇到較困難的工作、或抗拒指令，也可能只是單純傾向將事情拖到最後一刻，不是所有拖延都是一個狀況。

她指出，釐清延宕狀態，才能進入第2步，即審視「拖延症」對人生造成什麼影響，拖延一定會造成壓力及心理負擔，即使是因為人格特質享受將自己逼入截止日，快速、有效率完成任務，但不容忽略在趕工過程中，身體會進入高壓狀態。

只有在意識到拖延會形成隱形壓力、為人生增壓，才會真的有動力進入第3步解決、克服，林萃芬建議，為任務規劃時間表是簡單卻有效的解方，在設定目標、達成目標的過程間，成功經驗能增加心理技能，若真的不知如何引導自己，也鼓勵民眾尋求專業諮商心理師協助。

聯安診所家醫科專科醫師陳采汎也分享，面對嶄新的一年，先別急著訂定待做清單（To Do List），而先設定下自己的想成為清單（To Be List），掌握回想正向情緒的訣竅，從核心出發，思考自己想要成為什麼樣的人，再為這樣的自己，進一步設定適合採取的行動。

陳采汎舉例，在新年To Be List選擇了一項「我想要成為一個健康的人」，那在規劃新年To Do List時，適合採取的行動就會是如何讓自己成為一個健康的人，就可以寫下嘗試不同運動，找到自己喜歡的那一種、至少7個小時的睡眠時間，及為自己安排一次健康檢查

陳采汎建議，練習辨識感受、表達情緒，有助於能夠更認識、親近自己，才有機會更接近內在最核心想要與需要的，從正向心理學的角度來看，正向的情緒有助於專注力、觀看事情的視野、接納不同訊息的意願，所訂立下來的目標、選擇，也會隨著狀態與關係而有所不同。

醫師 健康檢查

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