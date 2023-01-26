初五回暖出遊人潮增 2大類型路段中午前湧車流

今天大年初五適逢好天氣，各地觀光景區陸續湧現人潮。公路總局表示，今(26)預估在中午前後至下午時段車流將逐漸增多，易壅塞路段為省道主要幹線及觀光旅遊景點路段，包括竹山紫南宮、東北角沿線風景區、淡水地區、清境農場、日月潭周邊及墾丁路段等。

公路總局表示，昨(25)日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線線西至中彰大橋路段、台3線大溪老街路段至武嶺橋路段、石岡至豐原路段、台9線崇德至新城路段、三棧至崇德路段以及台84線下營路段皆有車多及壅塞情形。

公路總局指出，今(26)日預估在中午前後至下午時段車流將逐漸增多，易壅塞路段除省道主要幹線（如台61線鳳鼻至香山路段及竹南路段與中彰大橋路段、台9線蘇花及南迴公路、台1線水底寮至楓港路段）外，銜接國道的快速公路（如台64線接國3中和交流道、台74線臺中環線接國3、台86線接國3關廟路段、嘉義台18線中埔交流道路段），預估也有車多壅塞情形。

此外，觀光旅遊景點路段今天預估也將有出遊車潮出現，包含新春參拜熱點周邊道路如台3丙線竹山紫南宮等，觀光景點周邊道路如台2線東北角沿線風景區、台2線及台2乙線淡水地區、台3線大溪、大湖路段、台7線慈湖路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。

公路總局表示，已請客運業者於今年春節連假期間籌備充足運能，昨(25)日西部國道客運共計行駛5136班次，疏運7萬6928人，較去年同期增加5.1%；東部國道客運路線共計行駛1317班次，疏運2萬2966人，較去年同期增加31%。

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