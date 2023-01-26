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年初五國一新竹路段未見車潮 警方呼籲中午前上國道
今天是大年初五，交通部高公局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，不過上午9點半，國道一號新竹北上與南下路段都未見車潮，時速皆達90公里以上，仍算順暢，警方呼籲，用路人可盡量在中午前上國道，避免塞車。
今天上午9點，國道一號新竹路段，北上、南下交通通順，尚未出現車潮，警方預估，今天的車潮尖峰時段預估在中午12點後，屆時恐會有擁擠狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。
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