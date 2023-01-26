快訊

會談場合國旗顏色順序搞錯！比利時總理發推特文向荷蘭總理致歉

影／畫面曝光！新北男開車逆向撞死迎面來車駕駛

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年初五國一新竹路段未見車潮 警方呼籲中午前上國道

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
今天是大年初五，上午9點，國道一號新竹北上與南下路段都未見車潮，時速皆達90公里以上，仍算順暢，警方呼籲，用路人可盡量在中午前上國道，避免塞車。記者王駿杰／翻攝自高速公路1968
今天是大年初五，上午9點，國道一號新竹北上與南下路段都未見車潮，時速皆達90公里以上，仍算順暢，警方呼籲，用路人可盡量在中午前上國道，避免塞車。記者王駿杰／翻攝自高速公路1968

今天是大年初五，交通部高公局預估省道主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，不過上午9點半，國道一號新竹北上與南下路段都未見車潮，時速皆達90公里以上，仍算順暢，警方呼籲，用路人可盡量在中午前上國道，避免塞車。

今天上午9點，國道一號新竹路段，北上、南下交通通順，尚未出現車潮，警方預估，今天的車潮尖峰時段預估在中午12點後，屆時恐會有擁擠狀況發生，提醒用路人於行前查詢路況，以減少壅塞於車陣的時間。

國道 車潮 新竹

延伸閱讀

影／初四國道北返車流為主 高公局建議用路人提早出門

北返車潮今湧現 高公局估上午重點壅塞3路段

部分北返車潮湧現 高公局：下午這些路段恐壅塞

初三出遊別踩地雷　高公局：國道上午9路段恐易塞

相關新聞

又是這家！ 台東男子選「18（一定發）」刮中百萬獎金

台東更生路吉時發彩券行19日一對情侶刮出100萬獎金後，昨天1名年輕男子再刮出100萬元獎金，老闆霸氣領現金給中獎男子。...

今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

今天是農曆正月初五，也是五路財神生日，經營生意的店家、老闆都會選擇今天祭拜，迎接財神，祈求新的一年能夠帶來業績、財源廣進...

不斷更新／初五國道從北到南大塞車 國5雙向車多、雪隧回堵4.5公里

高速公路局說，上午10時25分國3南向220公里處，1輛小客車起火事故占外路肩，回堵1公里，請用路人小心駕駛。

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

中央氣象局今(26日)晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「...

初五宜蘭北返車潮高峰 國道5號啟動主線、匝道儀控

大年初五，春節連假步入後段，大批遊客準備返鄉，公路總局預估今天將是宜蘭地區北返車潮最多的一天，蘇花路廊單日將達2萬170...

出國旅遊買藥品留意出入境規定 違法販售罰3至200萬

農曆春節假期出國者眾，高雄市衛生局提醒民眾，出國旅遊攜帶或購買自用藥品時，必須事先清楚各國對攜帶藥品出入境規定，以免不慎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。