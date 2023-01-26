今天中午迎財神接好運 不會拜拜步驟看這全攻略

今天是農曆正月初五，也是五路財神生日，經營生意的店家、老闆都會選擇今天祭拜，迎接財神，祈求新的一年能夠帶來業績、財源廣進，命理師楊登嵙說，每年農曆一月初五都是開工大拜拜迎財神好時間，按照步驟祭拜，就能迎接一年好運。

命理師楊登嵙說，財神分文財神、武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。

以下為祭拜時間、地點、供品與祭拜方式：

一、時間:：正月初五中午12時之前。

二、地點：.

1.一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。

2.若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處，另外設置一張大供桌向天迎接財神爺。

3.也至財神廟拜拜。

三、供品：香蕉（招）、李子（你）、梨子（來）、鳳梨（旺）、柿子（利市），或其它應時水果共5種。

四、金紙：壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主。當祭拜完畢，則鳴放鞭炮祝賀開張大吉。

五、錢母：可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢。

六、禱詞：

點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。

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