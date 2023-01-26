把握初五好天氣 明天寒流再報到、冷到下周一晨
今天大年初五，天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天白天溫度已隨陽光加熱快速上升；中北部上午雲量還是較多，溫度回升較南部慢，不過預計中午雲量也會減少，整體都是回溫的趨勢，建議把握初五的好天氣。
明天初六強冷空氣將再度報到，柯聿寧說，這波冷空氣也可達寒流等級，南下時前緣有些水氣通過北部，明天白天東北部有短暫雨機會，不過同時也會帶來一波境外空氣汙染移入，各地需留意空氣品質轉差的情況。晚間隨著乾空氣移入，降雨將減少。
溫度方面，他說，明天東北部迎風面、中部沿海則會持續下降，中部內陸、南部地區雖然中午前還有些升溫，不過午後溫度也會下滑，需留意溫度變化。
柯聿寧說，這波冷空氣預計可影響到下周一清晨，除了南下前有些水氣外，周六到下周一都會帶來比較乾的空氣，西半部受乾空氣影響雲量偏少，配合輻射冷卻作用，平地清晨溫度還是都有機會降到10度左右，局部空曠地區、近山區則有7-8度低溫機會，而乾空氣白天溫度升幅也較大，日夜的溫度變化明顯。
前波寒流造成一些山區有降雪或冰霰、霧淞等美景出現，柯聿寧說，預計明天下午到周六清晨中北部1500公尺以上、偏向東半側的山區，溫度與水氣量有固態降水的條件，上山追雪時仍需留意路面結冰的狀況。
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