出遊+北返車潮 國道今凌晨交通量平日3倍 上午避開3地雷路段

今天大年初五，白天各地陽光露臉宜出遊。高速公路局表示，今天凌晨0至5點平均交通量為年平均平日3倍，預判今天上午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段。

高公局表示，昨天全日交通量為129.7百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.5倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

昨天路況除北向國1與國3新竹路段於凌晨0點及國5宜蘭至坪林於今天凌晨2點紓解外，其餘路段於昨晚10點後大致順暢。

高公局指出，今天凌晨0至5點平均交通量為10.4萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）3倍，預估今天交通量為128百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截至上午7點，交通量為15.0百萬車公里。

高公局表示，預判今天上午重點壅塞路段將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人盡量上午時段出發。

高公局表示，今天相關疏導措施包括15至20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12至21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

高公局也呼籲，長途建議多利用台61線替代國1與國3、台9線替代國5、台63線替代國6、台74線接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾盡量利用省縣道，不要上國道。

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