今氣溫稍回升 鄭明典：後面冷高壓接續 有寒流強度
中央氣象局長鄭明典在臉書表示，高壓出海，高壓迴流會使台灣氣溫稍回升，但是後面還有一個冷高壓接續而來，還是有寒流的強度。
天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天早上沒像昨天那麼冷了，但溫度還是略低，請把握今天回溫的好時機，有注意到風向轉變了嗎？明後天又有波冷空氣南下，接近寒流等級，要稍微留意。
氣象局說，今天白天起寒流減弱，各地氣溫回升，北部、宜花地區高溫約20度左右，中南部及台東高溫則在20到24度，日夜溫差大，早晚仍要做好保暖工作；水氣逐漸減少，只有北部山區及東半部地區有零星降雨機會，其他地區為晴到多雲，入夜後高山地區仍需提防道路積冰，小心駕駛。
氣象局發布低溫特報，今天清晨寒流影響，各地非常寒冷，易有10度以下氣溫發生；宜蘭及金門持續10度左右氣溫，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生的機率，注意防範。
今天上午低溫區域：
橙色燈號（非常寒冷）：宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
黃色燈號（寒冷）：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。
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