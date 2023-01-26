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年初五國道9大地雷！籲北向上午出發 國5雙向車潮今晨湧現

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不斷更新／國道9大地雷籲北向上午出發 國5雙向車潮湧現

聯合報／ 記者周湘芸楊德宜／台北即時報導
預期今天有北返和出遊車潮，圖為昨天初四國道3號土城、三峽路段車潮，走走停停。記者許正宏／攝影
預期今天有北返和出遊車潮，圖為昨天初四國道3號土城、三峽路段車潮，走走停停。記者許正宏／攝影

（7:00更新）

今天為春節連續假期初五，今晨國道5號南下、北上都出現明顯車潮，其他國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為128百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.5倍，其中，北向交通量可達74百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段，建議北向用路人上午時段出發。

今天國道相關疏導措施包括：15-20時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供

國道 宜蘭 高乘載管制

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