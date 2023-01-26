今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度
中央氣象局今(26日)晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨本島最低溫為嘉義(東區)7.9度，白天起冷空氣減弱、氣溫回升，各地陽光下舒適；年初六(27日)至初八(29日)清晨又有一波寒流南下，有6度左右最低氣溫。
吳德榮指出，今晨截至5點53分本島平地最低氣溫依序為嘉義(東區)7.9度、雲林(崙背鄉)8.0度、高雄(大樹鄉)8.3度。其他各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)9.6度、東部(宜蘭五結鄉)8.6度。今晨中部以北有鬆散的中層雲，零星降水回波在東北部及東南部海面，各地無降雨。
氣象局今晨也針對21縣市發布低溫特報，影響時間為今天上午，宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率(橙色燈號)；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率(黃色燈號)。
吳德榮表示，根據最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初五白天冷空氣減弱、氣溫回升，各地白天陽光下舒適、夜晚仍很冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫北部10至20度、中部8至23度、南部8至25度、東部9至22度。
他指出，根據最新模式模擬顯示，年初六(27日)至初八(29日)清晨又有一波「寒流」南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，初七、八的清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。年初六北部及東半部有局部短暫雨，年初七至初八清晨各地為晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。
他也說，根據最新模式模擬顯示，初八白天起至下周三(1日)在乾空氣影響下，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大；下周一、二清晨平地最低氣溫仍在8度左右，需注意保暖。
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