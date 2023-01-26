快訊

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

室內口罩令 有望2月底解禁

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局今晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率，影響時間為今天上午。本報資料照
中央氣象局今晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率，影響時間為今天上午。本報資料照

中央氣象局今(26日)晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨本島最低溫為嘉義(東區)7.9度，白天起冷空氣減弱、氣溫回升，各地陽光下舒適；年初六(27日)至初八(29日)清晨又有一波寒流南下，有6度左右最低氣溫。

吳德榮指出，今晨截至5點53分本島平地最低氣溫依序為嘉義(東區)7.9度、雲林(崙背鄉)8.0度、高雄(大樹鄉)8.3度。其他各地區平地最低氣溫為北部(基隆七堵區)9.6度、東部(宜蘭五結鄉)8.6度。今晨中部以北有鬆散的中層雲，零星降水回波在東北部及東南部海面，各地無降雨。

氣象局今晨也針對21縣市發布低溫特報，影響時間為今天上午，宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生機率(橙色燈號)；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率(黃色燈號)。

吳德榮表示，根據最新(25日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，年初五白天冷空氣減弱、氣溫回升，各地白天陽光下舒適、夜晚仍很冷，日夜溫差大。各地區平地氣溫北部10至20度、中部8至23度、南部8至25度、東部9至22度。

他指出，根據最新模式模擬顯示，年初六(27日)至初八(29日)清晨又有一波「寒流」南下，雖比前波稍弱，但秉性偏乾，在輻射冷卻加持下，初七、八的清晨仍有6度左右的平地最低氣溫，要注意保暖。年初六北部及東半部有局部短暫雨，年初七至初八清晨各地為晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。

他也說，根據最新模式模擬顯示，初八白天起至下周三(1日)在乾空氣影響下，各地晴朗穩定，白天氣溫逐日回升，在陽光下溫暖舒適，夜間「強輻射冷卻」加持，氣溫降得很低，日夜溫差很大；下周一、二清晨平地最低氣溫仍在8度左右，需注意保暖。

吳德榮

延伸閱讀

除夕初一回暖 吳德榮：初二起寒冷3天、下探5度低溫

春節天氣變化大！吳德榮：下周極寒冷直逼寒流 低溫下探6度

冷氣團發威平地下探8.2度 吳德榮：年初二有寒流機率

高溫上看30度周日變天 吳德榮：下周強烈冷氣團機率高 恐冷到年初一

相關新聞

今晨21縣市低溫特報白天回溫 明起另一波寒流再下探6度

中央氣象局今(26日)晨針對21縣市發布低溫特報，各地有10度左右或以下發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「...

今回暖一天 明寒流冷到收假

今天大年初五（廿六日），把握連假最後一天的溫暖好天氣。中央氣象局指出，今白天起寒流減弱，氣溫明顯回暖，北部、宜花地區溫度...

北返撞上出遊潮 國道避9路段

今天大年初五，預料將有北返車潮，加上今天好天氣民眾出遊，各觀光景點周邊路段恐也會湧現大量車潮；高公局研判國道會有九大壅塞...

走春追雪 遊客衝思源啞口賞霧淞

寒流來襲，南橫山區昨天清晨降下今年初雪，白雪中的向陽派出所就像童話小屋，吸引許多遊客拍照留念。宜蘭山區也降到零度以下，太...

把握天氣回暖...公路總局估初五觀光景點現大量出遊車潮

明起寒流減弱，氣溫稍回暖，不少民眾欲把握假期的尾巴，出門踏青。交通部公路總局預估，明天大年初五各觀光景點將出現大量出遊車...

小蘇打粉妙用多 加醋清廚房

農曆春節期間，難免需要烹煮食物，但烹調後油膩的廚房，總是令人難以清潔。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈說，居家打掃時，只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。