初四大樂透摃龜 下期頭獎飆1.8億元 春節大紅包剩182組

大年初四迎財神，彩迷持續試手氣，台灣彩券公司今（25）日表示，今晚開獎的第112000011期大樂透，頭獎未開出、已連兩期摃龜，下期（1月26日）預估銷售3億元，頭獎上看1.8億元。

本期大樂透中獎號碼「02、03、08、23、24、27」，特別號「14」，頭獎未中獎，獎金累入下期，還會繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中任6個就可得百萬元獎項，明日大年初五開工，民眾仍可把握中大獎機會。

至於大樂透春節大紅包方面，開出的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為「19、24、32、35、36、37、39、46、47」，今晚共開出30組，總中獎注數為38注，其中22組為單注中獎，可獨得百萬獎金，8組為2注均分，可各得50萬元獎金。

台彩表示，截至本期為止，大樂透360組100萬元春節大紅包獎項已送出178組、剩餘182組，將於次期（26日）繼續加開大紅包獎項，民眾可把握機會試試手氣。

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