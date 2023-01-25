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大樂透今日頭獎又摃龜 貳獎2注中獎各得201萬元

彩迷把握！ 初五威力彩頭獎飆3.3億、大樂透上看1.8億

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
今天大年初四的大樂透頭獎摃龜，初五頭獎上看1.8億元；此外，已2連摃的威力彩，大年初五也將開獎，頭獎金額預估上看3.3億元。圖／聯合報系資料照片
今天大年初四的大樂透頭獎摃龜，初五頭獎上看1.8億元；此外，已2連摃的威力彩，大年初五也將開獎，頭獎金額預估上看3.3億元。圖／聯合報系資料照片

大年初四(1月25日)開獎的第112000011期大樂透頭獎未開出，頭獎累積金額1.08億元累入下期頭獎彩池，初五(1月26日)頭獎預估上看1.8億元；此外，已2連摃的威力彩，大年初五也將開獎，頭獎金額預估上看3.3億元，民眾可把握過年試手氣。

台彩表示，今晚開出的9個春節紅包獎號，依大小順序分別為「19、24、32、35、36、37、39、46、47」，本期共送出30組100萬元獎金，其中22組為1注獨得100萬元，另有8組為2注均分，每注各得50萬元。

大樂透春節大紅包加碼活動總計共送出360組100萬元，自小年夜活動開跑以來，累計已送出178組，將近總組數的一半(49%)，目前仍有182組100萬元獎金待送出。

台彩也指出，開出本期春節大紅包獎項的投注站中，有4家是今年二度開出，高雄市大寮區的「利財通彩券行」今年初二曾開過1注春節大紅包、今天再度開出，累積第四屆也已是第4度開出春節大紅包獎項；高雄市林園區的「上選彩券行」今年除夕和初四各開出一注春節大紅包，也是第四屆第4度開出春節大紅包獎項。

其他兩家為台中市大里區的「旺旺發彩券行」初三才剛開過1注春節大紅包，今天再添一注，不僅連2日開出，也是該店累計第3次開出春節大紅包獎項；而台北市信義區的「金順發行」今年小年夜曾開出1注春節大紅包，相隔數日又在今晚開出1注，該店累計已開出過8注春節大紅包獎項。

此外，有三家投注站過去曾有開出大樂透或威力彩頭獎的紀錄，其中之一是花蓮縣花蓮市的「金錢豹商行」，曾於105年開出2.5億元的大樂透頭獎，今天是第8度開出大紅包獎項；另一家則為新竹市香山區的「財神發商行」，去年曾開出大樂透頭獎3.5億元，今天是第3度開出大紅包獎項；彰化縣彰化市的「發發發允得商行」則是在2017年間開出過12.4億元的威力彩頭獎，今晚首度開出春節大紅包獎項。

台彩表示，明天大年初五開獎的大樂透頭獎上看1.8億元，並將繼續加開9個獎號，只要對中其中任6個即對中百萬元的春節大紅包獎項。此外，頭獎已2連摃的威力彩亦將於大年初五進行開獎，頭獎金額預估上看3.3億元，民眾路過投注站別忘了買張彩券。

紅包 春節 頭獎

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