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春節國道比去年塞！一張圖看懂初五北返攻略

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
高公局預判，初五仍以北上車潮為主，九大壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統。此為國道塞車示意圖。本報資料照片
高公局預判，初五仍以北上車潮為主，九大壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統。此為國道塞車示意圖。本報資料照片

今年春節不論國道壅塞程度、交通事故件數都比去年同期高，明天初五(26日）北返潮，再加上好天氣的出遊潮，高公局說，明天國道仍以北上車流為主，重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統9大地雷段，其中，最常「紫爆」的國5北向宜蘭到坪林，恐怕會從明天上午9點一路塞到隔日凌晨2點。

高公局表示，今下午國道壅塞路段包括國1北向北斗至員林、新竹系統至湖口；國3北向大山至西濱、關西至大溪；國5宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5點，國道交通量為91.6百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期範圍。

今天也發生不少國道事故，高公局說，下午1點國1北向316.7公里發生2小客車追撞占用外側車道，造成回堵4公里；下午1點40分國1北向245.4公里發生2小客車追撞事故占用內2線車道，造成回堵3公里；下午4點14分國3北向68.6公里發生2小客車追撞事故占用內線車道，造成回堵3公里；下午4點22分國5北向31.6公里發生2小客車追撞事故佔用外側車道，造成回堵2公里，以上事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局交通管理組科長蔡明哲表示，隨著疫情趨緩，民眾返鄉過節、旅遊復甦，今年春節初一到初三的國道平均交通量比去年同期增加11％，整體壅塞比例也較去年同期增加1.5%，也因為車潮增加、用路人不熟國道、無法掌握車距等因素，事故也跟著增加30%，初三事故量就高達200百多件，今天截至傍晚也已經超過100件。

蔡明哲說，今天大年初四，初估國道車流量比往年同期增加了5到10％，相較於北返尖峰期的初三、初四，研判明天初五車流仍以北上為主，但整體交通量會稍微降低。高公局預估明天國道交通量為128百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量可達74百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

高公局指出，明天重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統九路段，其中，國5北向宜蘭到坪林，恐怕會從上午9點塞到隔日深夜2點。建議北向用路人儘量於上午時段出發，出門前可利用高速公路1968App掌握即時路況。

大年初五春節上國道攻略。圖/高公局提供
大年初五春節上國道攻略。圖/高公局提供

國道 車潮 春節

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